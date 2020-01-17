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Вступили в силу изменения, касающиеся регистрации транспортных средств в органах ГИБДД

Разъяснения нам сегодня дали орловские дорожные инспекторы.


В частности, уточнен порядок регистрации автотранспорта, собственники которого не достигли 16 лет. Автомобиль будет оформляться на родителей, опекунов или законных представителей. Тем, кто участвует в регистрационных действиях по доверенности, теперь помимо прочих документов придется предъявлять паспорт доверителя. Но и эти перемены - не самые ощутимые для автомобилистов. Теперь в ГИБДД не будут выдавать регистрационные знаки, а станут лишь присваивать виртуальные номера.
Олег Путятин, заместитель начальника МРЭО УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Регистрационный знак непосредственно изготовляется в организации, уполномоченный на осуществление данного вида деятельности самим собственникам транспортного средства. В случае несоответствия кода региона регистрационного знака транспортного средства месту регистрации владельца осуществляется замена государственного регистрационного знака».



Иван Суверин
17 января 2020 года
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