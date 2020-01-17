Ливенская гимназия сегодня отмечает юбилей За 70 лет учреждение не раз побеждало в конкурсах, становилось школой года и школой 21-го века.





Гимназия одной из первых в Ливнах получила президентский грант.



Сегодня поздравить педагогов пришли и выпускники разных поколений, и представили власти. Солидный юбилей гимназия встретила обновленной. Открыт новый корпус, который позволил организовать учебный процесс в одну смену. Сегодня там обучается больше 900 человек. Андрей Клычков пожелал гимназии не сбавлять темп и продолжать держать марку. Также глава региона пообщался со школьниками, встреча прошла в краеведческом музее.





Надежда Невматулина

17 января 2020 года



