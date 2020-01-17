Подать документы для участия в ЕГЭ необходимо до 1 февраля Об этом рассказали в региональном центре оценки качества образования.





В заявлении нужно перечислить предметы, которые планируется сдать. Изменить сроки участия можно будет лишь при наличии уважительных причин, подверженных документально.



В заявлении можно указать любое количество предметов. Обязательными для выпускников этого года остаются русский язык и математика. Напомним, в 2020-м ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.





Надежда Невматулина

17 января 2020 года



