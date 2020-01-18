Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник Сейчас в Ахтырском кафедральном соборе Орла проходит Божественная литургия.





Согласно преданию Иисус Христос в возрасте 30 лет крестился, окунувшись в реку Иордань. В тот самый миг вода приобрела чудодейственную силу. А Спаситель таким образом явил миру свою божественную сущность. Поэтому Крещение еще называется и Богоявлением. Именно в память об этом событии проводится Великое водоосвящение: сегодня - накануне Крещения и завтра, в сам праздник. Отметим, что в Сочельник верующие придерживаются строгого однодневного поста, чтобы духовно подготовиться к празднику.



Сегодня, накануне праздника Богоявления, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литургию и чин великого освящения воды.



В 17 часов митрополит Тихон возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе города Орла, в 23 часа там же пройдет Божественная литургия в честь Крещения Господне.





Орловское Информбюро

18 января 2020 года



