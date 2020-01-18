Орловцы готовятся к крещенским купаниям В Орле в православный праздник будет действовать только одна иордань - на Оке в районе спасательной станции.





Много веков православные верующие соблюдают традицию крещенских купаний. В ночь на 19 января и в течение всего праздника Крещения Господне принято окунуться в ледяную купель. Обычно январь в России самый холодный месяц, но никакой, даже самый сильный мороз не останавливает тех, кто решил совершить омовения. Считается, что таким образом верующие смывают с себя все грехи.



В Орле в православный праздник будет действовать только одна иордань - на Оке в районе спасательной станции. Всего же по области их будет 36. Правда, в этом году спасателям не пришлось прорубать купель. Лёд на реке, несмотря на середину января, еще не встал.



В этом году крещенские купания будут организованы с 18 часов 18 января до 24 часов 19 января.



Купель, которую оборудовали в Орле у центральной спасательной станции, соответствует всем требованиям безопасности. Установлены теплые палатки, где люди смогут переодеться. Предусмотрен горячий чай и бутерброды. В Крещенскую ночь будут дежурить спасатели, чтобы предотвратить любые ЧП на воде.



Качество воды во всех крещенских иорданях проверил Роспотребнадзор. Как сообщают в ведомстве - пробы соответствуют всем требованиям СанПиН по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.



Главное управление МЧС России по Орловской области обращается к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности у воды, ни в коем случае не выходить на неокрепший лед, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям стоит не упускать детей из виду. А что касается церковной традиции, то она не велит начинать крещенские купания до проведения водосвятных молебнов.





Орловское Информбюро

18 января 2020 года



