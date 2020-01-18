В Орле пройдут Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу Награды разыграют в трех дисциплинах: «К1», «фулл-контакт» и «лайт-контакт».





Место проведения - Дворец спорта БОУ ОО «Училище олимпийского резерва» (ул. Октябрьская, д. 65). В турнирах примут участие спортсмены не моложе 10 лет. Соревнования продлятся два дня. Схватки стартуют сегодня в 14:30. Торжественное открытие запланировано на 16:00. Завтра – финальный день.





Анастасия Дорохова

18 января 2020 года



