Сегодня состоятся два матча Ночной хоккейной лиги

В 14:00 в поселке Долгое состоится матч дивизиона «Любитель 40+». Местные хоккеисты примут орловский «Штурм». А в 21:00 в Орле на корте Ледовой Арены микрорайона Зареченский продолжатся игры дивизиона «18+. Лига Надежды»: «Спарта» сыграет с «Легионом».





Анастасия Дорохова

18 января 2020 года



