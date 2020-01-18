В Орле проходят матчи Первой лиги по волейболу Гостей принимает мужской волейбольный клуб «Орёл».





Сегодня в 16:00 наша команда встречается с «Волжанином-2» из Костромской области. Завтра, 19 января, в 12:00 болельщики увидят игру орловцев с раменской «Мединой-Атлетик». Игры проходят на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С.Тургенева. Вход на матчи свободный.





Анастасия Дорохова

18 января 2020 года



