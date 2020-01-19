Орловцы разыграют награды Первенства области по восточному боевому единоборству Лучших определят в дисциплинах «Кобудо» и «Вьет во дао».





Состязания среди бойцов от 10 до 18 лет пройдут в манеже Училища Олимпийского резерва по адресу ул. Матросова, 5. Торжественное открытие турнира – 13:00. Также в рамках первенства области пройдут детские региональные соревнования для бойцов 8-9 лет.





Анастасия Дорохова

19 января 2020 года



