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Орловщина готовится к половодью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал ряд поручений соответствующим службам.


Поручено запланировать мероприятия по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости в случае прекращения движения по низководным мостам, затапливаемым в период весеннего половодья, и затопления населенных пунктов. Требуется предусмотреть безопасное функционирование в период весеннего половодья социально значимых объектов, в том числе попадающих в зоны возможного затопления. Необходимо обеспечить готовность инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья.

Главному управлению МЧС России по Орловской области подготовиться к оперативным действиям при ликвидации последствий ЧС.

Главам муниципалитетов следует подготовить пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления, и первоочередное жизнеобеспечение населения, организовать маршруты объезда затапливаемых низководных мостов и движение общественного транспорта по объездным маршрутам, сообщает информационный портал Орловской области.


Анастасия Дорохова
20 января 2020 года
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