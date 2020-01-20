Орловщина готовится к половодью Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал ряд поручений соответствующим службам.





Поручено запланировать мероприятия по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости в случае прекращения движения по низководным мостам, затапливаемым в период весеннего половодья, и затопления населенных пунктов. Требуется предусмотреть безопасное функционирование в период весеннего половодья социально значимых объектов, в том числе попадающих в зоны возможного затопления. Необходимо обеспечить готовность инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья.



Главному управлению МЧС России по Орловской области подготовиться к оперативным действиям при ликвидации последствий ЧС.



Главам муниципалитетов следует подготовить пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления, и первоочередное жизнеобеспечение населения, организовать маршруты объезда затапливаемых низководных мостов и движение общественного транспорта по объездным маршрутам, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова

20 января 2020 года



