Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Почему обещанного переселения жители аварийной двухэтажки на 1-й Пушкарной ждут пять лет? Жалобы орловцев и ответы чиновников - в нашем эфире.



- История о дороге в школу на повозке получила продолжение. Теперь в ситуации разбираются следователи.



- Сезон открыт. В регионе зафиксированы первые случаи гриппа.



- В ГИБДД теперь выдают лишь виртуальный регистрационный номер. Некоторые разъяснения федерального закона - в «Вестях».



- О краеведах, Орловщине и истории - в одной книге. О хранителях времени - в нашем выпуске.



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Вести-Орёл

17 января 2020 года



