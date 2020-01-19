В крещенскую воду окунулись более тысячи орловцев

В местах проведения крещенских купаний в Орловской области происшествий на водных объектах не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Крещенские купания на Орловщине проводятся в 35 оборудованных местах. Эти места были определены органами местного самоуправления региона совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области. В целом купания проходят организованно и без происшествий.



Безопасность и охрану общественного порядка в период проведения крещенских купаний в Орловской области обеспечивали более 300 человек.



Управление регионального Роспотребнадзора провело исследование качества воды в Оке в районе центрального парка, а также в 32 купелях и 43 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Во всех исследованных купелях и водоемах качество воды соответствовало требованиям СанПиН по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.