Три пешехода пострадали в минувшие выходные в Орле В двух случаях водители не были внимательны при движении во дворе дома и при выезде с прилегающей территории. Еще один пешеход пострадал при столкновении двух транспортных средств.





18 января в 8 часов утра водитель, управляя «Рено Логан», двигался по прилегающей территории в районе д. 12 ул. Розы Люксембург, и при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил наезд на 67-летнюю женщину. Женщина обратилась в трамвпункт больницу им. Семашко вечером того же дня. Не госпитализирована.



19 января в 12:25 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», при движении по прилегающей территории д. 3 по Монастырской площади допустил наезд на 55-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в больницу им. Семашко. После установления диагноза отпущена.



19 января в 17:30 женщина-водитель, управляя «Ниссан Альмера», следовала по ул. Гостиной и в районе д. 6А допустила столкновение с движущемся впереди попутно автомобилем «Мицубиси Лансер» с последующим наездом «Мицубиси» на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в больницу им. Н.А. Семашко, после установления диагноза отпущена.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), погибших нет.





Орловское Информбюро

20 января 2020 года



