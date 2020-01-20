В Орле в результате ДТП пострадали три человека Среди пострадавших - двое несовершеннолетних.





ДТП произошло 18 января в 15:30. Водитель, управляя «Лада Гранта», следовал по ул. Московской и в районе д. 31 произошло столкновение с «Опель Астра», который поворачивал налево, на переулок Новосильский, на регулируемом перекрестке, с последующим столкновением «Опеля» с «Тойота Хайлендер».



В результате ДТП пассажир «Лада Гранта» - 32-летняя женщина - получила телесные повреждения, обратилась за помощью в больницу им. Боткина. Ей было назначено амбулаторное лечение. Вечером этого же дня и Детской областной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратились два несовершеннолетних пассажира «Лады»: девочки десяти и восьми лет, им было назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), погибших нет.





Орловское Информбюро

20 января 2020 года



