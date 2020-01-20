В Орловской области организация «Радость моя» помогает детям с онкогематологическими заболеваниями В минувшую пятницу в Орле прошла благотворительная акция по сбору средств на закупку лекарств для пациентов детского онкологического отделения НКМЦ им. Круглой.





В онкологическом отделении НКМЦ им. Круглой на сегодняшний день находится 27 пациентов. Это дети не только из Орла, но и из соседних областей. Как говорят сами врачи, успех лечения зависит не только от процедур и лекарств, но и от психологического состояния ребенка и родителей. Теперь у таких семей есть поддержка - в регионе появилась организация помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя».

Иван Фисюн, заведующий отделением детской онкологии и гематологии НКМЦ им. З. Круглой: «Фонд нужен, прежде всего, для сплочения родителей, которые столкнулись с этими заболеваниями. Он решает не только финансовые вопросы. Он решает вопросы организации родителей, просветительской деятельности. Он решает многие социальные вопросы. Люди, которые сталкиваются с работой фонда, с волонтерами, они понимают, что они не остаются один на один с этой проблемой. А с этой проблемой может столкнуться каждый».

Свою работу организация начала с благотворительной акции по сбору средств на закупку лекарств для пациентов детского онкологического отделения. Концерт состоялся в культурно-досуговом центре «Металлург». Для орловских зрителей выступил творческий тандем - гостья из Москвы Алевтина и орловская певица Наталья Куприянова.



Алевтина, певица, учредитель ОРОО «Радость моя» (г. Москва): «Мне кажется, что каждый из нас должен отдавать миру десятину в том виде, в котором может ее отдавать. В принципе, каждый из нас получает деньги. Я деньгами десятину тоже отдаю. Но если у нас есть какие-то возможности, умения, таланты, этим тоже надо делиться».

Уже в феврале Алевтина вновь выступит перед орловскими зрителями. И вновь - бесплатно. Она примет участие в традиционном благотворительном фестивале «Музыка добрых сердец», который состоится 15 числа - во Всемирный день борьбы с детской онкологией. Акция пройдет уже восьмой раз, и с каждым годом в ней принимают участие все больше талантливых людей.



Наталья Куприянова, певица, учредитель ОРОО «Радость моя»: «Ожидается много новых участников, очень много молодых дарований Орловщины и не только. Приедут к нам еще и из Мытищ, приедет детский ансамбль. Мы очень ждем. Будут и интересные звезды, профессионалы. Интригу сохраню - чуть попозже расскажу, кто именно».





Мария Семак

20 января 2020 года



