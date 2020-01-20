Александр Муромский окунулся в иордань и поздравил всех с Крещением Православные христиане отметили праздник Крещения Господня. Во всех храмах Орла прошли Божественные литургии и чин освящения воды.





Этот праздник традиционно сопровождается массовым купанием в ледяной воде в память о том, как Иисус Христос в возрасте 30 лет окунулся в реку Иордань, приняв Крещение. По преданию, в тот же миг произошло чудо - вода стала святой, а Спаситель таким образом явил миру свою божественную суть. Поэтому праздник еще называют Богоявлением. Начинается праздник в Крещенский сочельник торжественными службами во всех православных храмах. А затем христиане окунаются в купель - чтобы на себе ощутить божью благодать. За ночь только в проруби Орла искупалось больше тысяч смельчаков. Люди верят, что таким образом они становятся причастны к чуду, очищают душу от грехов, приобретают физическую крепость. Не отошел от православной традиции и глава города Орла Александр Муромский. Он окунулся в ледяную воду, а, выйдя из иордани, поздравил всех орловцев с праздником и пожелал мира, добра и благоденствия.





Мария Семак

20 января 2020 года



