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На Орловщине отметили именины Тургенева

Традиционный праздник прошел в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».


У всех присутствующих была возможность совершить экскурс в историю и увидеть, как жил наш знаменитый земляк. Как известно, в преддверии именин в доме всегда было оживленно - собираясь вместе за одним столом, родня подписывала поздравительные открытки, после чего их отправляли близким и друзьям, которые были наречены именем Иван. Написать свое пожелание мог и каждый присутствующий на празднике. Были организованы и настольные игры. Праздничное мероприятие завершилось чаепитием и пирогом.

Вообще же в Спасском-Лутовиново заверили, год 2020-й пройдет в музее-заповеднике под знаком обновления и расширения форматов работы. Впереди Масленичные гуляния и День Победы. В целом, план мероприятий на год уже утвержден.

Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «27 июня - Всероссийский Тургеневский праздник, он пройдет в новом формате, будет проходить в течение двух дней. Запланирован и Тургеневский литературный конкурс-фестиваль. Мы будем проводить его совместно с Российским союзом писателей, приедет большое количество очень известных писателей - они будут выступать с лекциями, семинарами, мастер-классами для молодых поэтов и писателей. 18 июля на аллеях усадьбы мы проведем Тургеневский шахматный турнир. И в конце декабря мы обязательно отметим 200 лет Афанасию Афанасьевичу Фету».



Юлия Опанасюк
20 января 2020 года
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