На улице Лесной поселка Знаменка горел частный жилой дом Пожарные прибыли оперативно, люди в огне не пострадали.





Так сложилось, что утром выходного дня улица Лесная была почти безлюдна. Как следствие, пожар был замечен поздно, и на пульт 112 о нем сообщили, лишь когда пламя вырвалось на кровлю.



Благодаря отсутствию ветра и оперативным действиям пожарных, огонь не успел распространиться на соседние строения. Уцелел и погорелец, единственный жилец полузаброшенного дома.



Предположительным источником возгорания пожарные считают электроплитку, которую жилец дома держал рядом с диваном, где он и ночевал. Размер ущерба, нанесенного огнем, уточняется дознавателями Госпожнадзора.





Иван Суверин

20 января 2020 года



