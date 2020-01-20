Краевед о краеведах Журналист и писатель Алексей Кондратенко презентовал свою новую книгу «В живом потоке времени». Она объединила очерки и статьи, в которых автор рассказывает о судьбах одаренных людей и знакомит читателя с краеведами, которые пусть и жили в разное время, но одинаково любили свою малую родину.





Сведения для книги писатель собирал несколько лет, и она сложилась из разных статей и работ. На страницах разместились истории о 24-х орловских краеведах. Среди них как известные орловцам фамилии, так и совсем забытые.



Начинается книга с рассказа о братьях Тарачковых - Николае, Александре и Андрее, живших в 19 веке. Старший Александр был преподавателем Бахтина кадетского корпуса и краеведом-энтузиастом. В своей книге Кондратенко повествует о переводчике Библии Иване Евсееве, об археологе и воине Всеволоде Апухтине, об архивисте и краеведе Александре Комарове. Сегодня эти имена, да и многие другие, почти забыты. Краеведение, как век назад, так и сегодня, остается делом энтузиастов.



Алексей Кондратенко, автор книги, краевед: «В Орле, например, нет награды краеведам, нет конкурса краеведов, нет грантов, просто творческих стипендий краеведу. Мне кажется, что если б власть была заинтересована, чтобы поднять статус, то что-то было бы. А так, конечно, энтузиазм».

Издатели, как правило, выпускают такие книги небольшим тиражом, но, тем не менее, стараются поддержать краеведческую тему.



Сергей Ветчинников, издатель: «Эта книга, я считаю, эпохальная, в том плане, что она эпохи связывает - начиная со старых краеведов позапрошлого века и заканчивая современными, живущими. Хотелось бы, чтобы такие книги выходили чаще, потому что пока книга готовилась к печати, автор предисловия не дождался - наша известная краевед Гольцова ушла из жизни».

Эта книга попала в серию «Орловщина литературная – современники». Одним из главных ее достоинств назвали то, что автор собрал и систематизировал для читателя большое количество интересных и редких материалов. Кроме того, информация о краеведах возрождает Орловскую губернию в прежних границах, восстанавливая исторические нити и связи, которые теперь ведут в другие регионы Центральной России.





Эва Стасюлевич

20 января 2020 года



