В Ливнах сдавали нормы ГТО, стреляли из лука и отмечали юбилей гимназии В мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В минувшую пятницу в Ливнах прошел открытый фестиваль по сдаче норм ГТО. Он проходил на базе городского физкультурно-оздоровительного комплекса. Нужно отметить, что по итогам прошлого года Ливны вошли в тройку передовиков по сдаче норм ГТО среди всех возрастных категорий. В этот раз нормы ГТО решили сдать 80 участников. Но перед стартом глава региона Андрей Клычков вручил золотые значки тем, кто отличился в прошлом году и сдал тесты на отлично.



Многопрофильный спортивный комплекс в Ливнах посещают до 5 тысяч человек в месяц. Большой популярностью пользуется и ФОК, который открыли в декабре прошлого года. Построен он в рамках региональной программы «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это все как раз является реализацией тех задач, которые поставил президент в своем послании Федеральному Собранию. Это демография, это внимание на социальные вопросы. Я думаю, то направление, которое нами было выбрано, и будет дальше реализовываться, и мы будем дальше поддерживать всех, независимо от места проживания и возраста».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В будущем мы планируем построить в Ливнах ледовый дворец. Я думаю, в ближайшие два-три года он должен появиться в рамках национального проекта».

Особой популярностью у юных ливенцев пользуется и открытый стрелковый тир в парке «Славянский сад». Юные лучники устроили для главы региона показательные стрельбы. Губернатор тоже с удовольствием принял в них участие.



Но центральным событием рабочей поездки стал знаковый юбилей Ливенской городской гимназии. Ей исполнилось 70 лет. Свою историю она ведет с 1949 года. Тогда это была начальная школа. Несмотря на солидный возраст, сегодня гимназия является одним из самых современных образовательных учреждений области. Она входит в реестр «Лучшие школы России 2014 года», имеет сертификат, подтверждающий безупречное качество предоставляемых услуг. Кстати, гимназия одной из первых в области получила грант президента страны.



В качестве подарка к юбилею, вместе с грамотами и благодарностями лучшим педагогам, глава региона вручил сертификат на приобретение электронных учебников. Гимназия станет первым образовательным учреждением на Орловщине, которое полностью перейдет на обучение по цифровым технологиям.





Оксана Гранн

20 января 2020 года



