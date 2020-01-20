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В Орловской области счета по коммунальным платежам остались на прежнем уровне

Перемены ожидаются с 1 июля.


Цена на газ увеличится на 3%. До 4% вырастет тариф на отопление. За киловатт электроэнергии придется отдать 4 рубля, что равно 4 %. Все льготы для сельского населения и граждан, которые проживают в многоквартирных домах со стационарными электроплитами, будут сохранены. А вот платить за вывоз твердых коммунальных отходов теперь будем меньше. На заседание правительства региона, которое прошло сегодня, объяснили причину. С 1 января региональные операторы, оказывающие услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, освобождаются от НДС. В результате должно произойти снижение единого предельного тарифа на вывоз ТКО.

Елена Жукова, начальник управления по тарифам и ценовой политике Орловской области: «Таким образом, с 1 января будет снижение на 7%. И жители многоквартирных домов заплатят 72 рубля 73 копейки с человека. Те, кто проживает в индивидуальном жилом секторе в городе, - 90 рублей 91 копейка с человека, и те, кто в сельской местности, соответственно, 81 рубль 82 копейки».



Анна Вайсергисер
20 января 2020 года
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