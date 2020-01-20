понедельник 20.01.2020 22:01:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Александр Бредихин: «Мой главный план – никаких планов!»

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. История крепкой дружбы орловца Александра Бредихина и мотоцикла началась 10 лет назад. На своем «железном коне» наш герой проехал сотни тысяч километров по всему миру.


В Орле Александр Бредихин передвигается на машине. Но уже задумался и о ее продаже. Говорит - путешествия приучили к другому стилю жизни.

Александр Бредихин, мотопутешественник: «Лет 10 назад я захотел вспомнить юность. Купил мотоцикл. И уже не смог остановиться. Друг один орловский, Юрий Шацкий, «научил путешествовать». Пригласил первый раз в Европу. Я сначала думал: «Это как вообще? В Европу и на мотоцикле!» Но поехал. С этого все и началось».
Путешествие в Австралию наш герой начал не банально. Отправившись с другом на мотоциклах из Орла в Индию, они просто решили не возвращаться.

Александр Бредихин, мотопутешественник: «Я от Австралии совершенно в шоке! Это не то, что другой континент – это другой мир. Там все: и животные, и растительность, флора и фауна совершенно отличается. Климат. Я последний раз там был чуть больше месяца там. Перестроиться было сложновато. Но если б я здесь был осенью – было бы сложнее».
Другой континент – другая жизнь. Она сопровождает путешественника на каждом шагу.

Александр Бредихин, мотопутешественник: «Животный мир Австралии прекрасен! Квокки, коалы, кенгурушки. Мне кажется квокки помилее. Они подвижнее. Коалы – они медленные, сонные. Она посмотрит на тебя, пойдет заниматься своими, медленными делами. А квокки мне поинтереснее показались».

Пока Александр в Орле мотоцикл ждет его возвращения в Австралии. Друзья вновь встретятся в марте, чтобы продолжить путешествие.

Александр Бредихин, мотопутешественник: «Там в одном месте были безумно красивые пляжи. С такой голубой океанической водой. Едешь с одного пляжа на другой, думаешь – ну что может быть еще красивее? Подряд несколько пляжей. Думаешь - ну куда лучше-то – это должно закончиться? Едешь на мотоцикле, любуешься всей этой красотой, что аж слезы наворачиваются. У меня такого не было никогда».



Анастасия Дорохова
20 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.