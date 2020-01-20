Принято решение о прекращении исполнения обязанностей директора ООО «УК «Зеленая роща» Полномочия переданы Корпорация развития Орловской области.





Решение о передачи полномочий Александра Ворожбита было принято 17 января на заседании Совета директоров АО «Корпорация развития Орловской области», сообщает сайт регоператора «Зеленая роща».



Задачами АО «Корпорация развития Орловской области» на данном этапе являются: стабилизация финансового положения компании, оптимизация операционных процессов, улучшение делового климата во взаимодействии с контрагентами.





Орловское Информбюро

20 января 2020 года



