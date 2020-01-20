Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Коммунальные тарифы в регионе пока остаются прежними. А вот за вывоз мусора платить будем меньше.



- От достижений одного района - к успехам всей области. Расскажем, чем может похвалиться Ливенский район.



- Каравай, письма пером, шарады и народные песни – всё как полагается на семейном торжестве. Репортаж из Спасского-Лутовиного, где отметили именины Тургенева.



- Столичная певица Алевтина поддержала маленьких пациентов онкологического отделения НКМЦ имени Круглой. Мы побывали на благотворительном концерте.



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Вести-Орёл

20 января 2020 года



