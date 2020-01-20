Орловец в двух деревнях убивал родственников Следователям и полицейским удалось раскрыть по горячему следу убийство двух жителей Верховского района. Еще одной жертве кровавой драмы удалось выжить после множества нанесенных ножевых ранений.





Видео с места событий предоставил нам следственный комитет. 33-хлетний подозреваемый, по версии СК, поочередно совершил убийства в двух населенных пунктах района. Первое преступление произошло в деревне Ильинка, где мужчина в ходе ссоры зарезал мужа сестры. Затем в деревне Коньшино убийца обратил всю агрессию на собственных родителей, убив отца и причинив опасные ранения матери. Последнюю медикам удалось спасти. Подозреваемому грозит заключение вплоть до пожизненного срока.





Иван Суверин

20 января 2020 года



