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В рамках нацпроекта «Экология» в Орловской области одновременно реализуются пять программ

Программы направлены на сохранение лесов, водных объектов, на обращение с твердыми коммунальными объектами и на чистую воду. Помочь в последнем должна одноименная региональная программа.


Так, в регионе, как сообщили сегодня на заседании правительства, до 2024 года появится пять крупных объектов водоснабжения. Планируют строительство станции умягчения, которая обеспечит качественной водой более 100 тысяч человек, включая жителей Кром. На этот год намечено окончание работ на водоводе по улице Высоковольтной, готовится проектно-сметная документация на водовод от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Ориентировочная стоимость работ порядка 80 миллионов рублей. Планируется проложить водовод диаметром 630. До 15 мая мы должны представить в департамент строительства пакет документов, в который входит проектно-сметная документация, получившая положительное заключение экспертизы, для дальнейшей подачи заявки в министерство для получения федерального финансирования на 21 год».

К концу 2024 года доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, вследствие строительства и модернизации объектов питьевого водоснабжения в Орловской области достигнет 95,6%, в том числе городского населения - 96,6%, - отметил зампред председателя правительства Орловской области Денис Блохин.


Анна Вайсергисер
20 января 2020 года
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