В Орловской области выявлен дефицит контейнерных площадок Не хватает более пяти тысяч. Проблему вывоза ТКО обсудили сегодня на заседании регионального правительства.





Как отметили на заседании, необходимо закупить и сами контейнеры - здесь цифра достигла почти 8,5 тысяч штук. Чтобы исправить ситуацию, потребуется не меньше 150 миллионов рублей. Было отмечено, что в 14 районах до сих пор не рекультивированы свалки ТКО, которые образовались еще до прихода регоператора. Сообщили и о затягивании разработки проекта рекультивации свалки по улице Итальянской в Орле.





Анна Вайсергисер

20 января 2020 года



