31 января театр «Свободное пространство» покажет спектакль «А зори здесь тихие...» О новой постановке главный режиссер и актеры театра расскажут сегодня на «Радио России. Орел».





Включайте 102,3 FM сегодня в 18:20. Свои вопросы Вы можете задавать по телефону 43-51-87 или через приложения WhatsApp и Viber 8-920-80-84-000.



Также «Радио России. Орел» можно слушать на нашем сайте.





Орловское Информбюро

20 января 2020 года



