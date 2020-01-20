В Орле прошли матчи волейбольной Первой лиги ЦФО Мужской клуб «Орел» принимал у себя команды из Московской, Костромской и Вологодской областей.





Самым зрелищным поединком у нашей команды стал матч с вологодским «Витязем». Соперники оказались равными по силам. Первая партия встречи закончилась со счетом 37:35. Длилась она порядка получаса - столько же, сколько и следующие два игровых отрезка вместе. В них больше сил и эмоций осталось у хозяев площадки. Итог встречи - победа 3:0. Правда, она оказалась у «орловцев» единственной за весь игровой уикэнд. Матчи против «Волжанина-2» и «Медины-Атлетик» наша команда проиграла.





Анастасия Дорохова

20 января 2020 года



