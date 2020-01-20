В Орле открылась выставка картин орловских художников, посвященная Бунину В этом году Россия и весь мир отметят 150 лет со дня рождения классика, нашего земляка, первого русского нобелевского лауреата в области литературы Ивана Бунина. Орловцы по праву считают его своим писателем, и на протяжении всего 2020 года будут отдавать дань памяти его таланту. Первое мероприятие из цикла «бунинских» состоялось в музее Тургенева.





«Все родное, орловское... Бунин в изобразительном искусстве» - так назвали выставку, которая дает начало всему, что будет связано с именем писателя в этом, юбилейном году. Иван Алексеевич не мыслил своей жизни без родины, тосковал по России до самой смерти. И Орловщину ставил первой в этом ряду.



Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Когда у Ивана Алексеевича в эмиграции спросили, что такое для него родина, он задумался и ответил: «Это Орел, Москва, великий город на Неве, а за ними вся Россия». И мы посчитали правильным, что здесь, на Орловщине, в январе, уже будет дан старт этому знаковому для всей мировой культурной общественности событию».

Выставку вместе с музейными сотрудниками открывали почетный академик Академии художеств России Анатолий Костяников и заслуженный деятель культуры, художник, преподаватель Александр Кузнецов. Их работы тоже сегодня находятся в этом зале.



Как отметил Анатолий Костяников, бунинская проза и поэзия сродни живописи, а сам Бунин прекрасный пейзажист. Не случайно, именно пейзажу посвящена половина представленных на выставке работ. На них - значимые для писателя места в Москве, на Орловщине, в Ельце. А вторая часть выставки посвящена портретам Бунина - разных мастеров и разных лет.



Альвина Молозева, куратор выставки: «Это выставка работ орловских художников, которые в своем творчестве шли как бы по следам Бунина, по мотивам творчества, биографии Бунина».

На выставке представлены работы Кузнецова, Сорокиной, Комова, Потокиной, Костомарова и других художников, которые в своем творчестве руководствовались бунинскими понятиями образа родины. Эта выставка - первая ласточка из большого цикла юбилейных мероприятий в честь писателя, которые ежемесячно, на протяжении всего 2020 года будут проходить в Орле.





Эва Стасюлевич

20 января 2020 года



