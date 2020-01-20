Орловец Павел Жичкин вошел в ТОП-5 Юношеской Олимпиады Соревнования среди спортсменов не старше 18 лет проходят в Лозанне.





Павел Жичкин выступал в бобслейной дисциплине «монобоб». Напомним, ранее наш спортсмен прошел 4 этапа отбора для попадания на соревнования, обойдя по сумме мест опытного саночника из Екатеринбурга. В первой попытке Павел Жичкин стал девятым, во второй – поднялся на пятую строчку.





Анастасия Дорохова

20 января 2020 года



