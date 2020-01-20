Орловский ветеран Великой Отечественной войны Василий Лазарев отметил столетие

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Орловский ветеран Великой Отечественной войны Василий Лазарев отметил столетиеВасилий Прокофьевич Лазарев родился в деревне Булгаково Орловского района 11 января 1920 года.
Василий Прокофьевич прошел всю войну, большую часть из которой в качестве снайпера. Имеет медали «За взятие Белграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Он отстоял мир, воспитал детей и внуков, помогает растить правнука и мечтает только об одном - чтобы молодежь жила спокойно, жила и радовалась.
Со 100-летним юбилеем Василия Прокофьевича Лазарева поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Василий Новиков и глава Орловского района Юрий Парахин.
Юлия Опанасюк
20 января 2020 года