Орловский ветеран Великой Отечественной войны Василий Лазарев отметил столетие Василий Прокофьевич Лазарев родился в деревне Булгаково Орловского района 11 января 1920 года.





Василий Прокофьевич прошел всю войну, большую часть из которой в качестве снайпера. Имеет медали «За взятие Белграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». Он отстоял мир, воспитал детей и внуков, помогает растить правнука и мечтает только об одном - чтобы молодежь жила спокойно, жила и радовалась. Со 100-летним юбилеем Василия Прокофьевича Лазарева поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Василий Новиков и глава Орловского района Юрий Парахин.





Юлия Опанасюк

20 января 2020 года



