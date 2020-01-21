Сегодня Орел вновь примет гостей из государственной корпорации «Росатом» Визит пройдет в рамках реализации проекта «Эффективный регион».





В центре внимания специалистов - орловские школы, лицей и гимназии. 15 команд из образовательных учреждений познакомят гостей со своими программами по оптимизации производственного процесса. Побывает делегация и на «Спецавтобазе», где обсудят изменения в процессе санитарного содержания Орла. Кроме того уделят внимание еще трем темам: работе общественного транспорта, капитальному ремонту крыш и созданию муниципального учреждения «Жилищное управление».





Мария Семак

21 января 2020 года



