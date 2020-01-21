На Орловщине из продажи изымают снюсы Снюсы – некурительная никотиносодержащая продукция.





Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели более 180 проверок, арестовали 184 единицы снюсов, в том числе 122 импортного производства. Проверено 114 предприятий торговли. Организован ежедневный мониторинг потребительского рынка региона, в ходе которого обследовано более 700 объектов.



Специалисты напоминают, что снюсы весьма опасны - при малых дозах наступает возбуждение центральной нервной системы, угнетение дыхания, повышение кровяного давления. При больших дозах — паралич нервной системы, возможен летальный исход.



Если вы знаете, где продают снюсы, сообщите об этом по телефону 8 (4862) 41-51-97.





Мария Семак

21 января 2020 года



