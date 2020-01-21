76 орловцев оштрафованы за самовольное подключение к электрическим сетям Каждому теперь придется заплатить по 10 000 рублей.





За повторное самовольное подключение гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Энергетики напоминают, что подобное правонарушение не только чревато санкциями, но и опасно. Оно может спровоцировать короткое замыкание или даже пожар.





Мария Семак

21 января 2020 года



