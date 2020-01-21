Не демонтировали сами – теперь это сделает администрация Орла Незаконно установленные гаражи в районе домов №302-304 на улице Комсомольской снесут.





У владельцев был шанс убрать конструкции самостоятельно – до конца года. Они не воспользовались этой возможностью, поэтому гаражи снесет подрядчик в присутствии полиции. Имущество, хранящееся в гаражах, опишут и передадут на хранение до востребования на «Спецавтобазу». Забрать его можно будет в течение 30 дней.





Мария Семак

21 января 2020 года



