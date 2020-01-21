Управление труда и занятости Орловской области работает в выездном режиме Первый прием мобильного офиса состоялся в Мценском районе, в селе Тельчье.





В первом квартале этого года состоится еще 11 выездов в деревни, удалённые от райцентра и один - в колонию поселение, где пройдет консультация для граждан, готовящихся к освобождению. Весной заключённых в исправительной колонии № 2 планируют навестить специалисты центра занятости населения Урицкого района. В прошлом году мобильный офис регионального управления труда и занятости совершил почти 800 выездов. Консультацию получили более 5 тысяч человек.





Мария Семак

21 января 2020 года



