У одаренной орловской молодежи есть шанс пройти стажировку в «Сириусе» Туда принимают детей в возрасте от 10 до 17 лет – за успехи в учебе, творчестве и спорте.





Побывать в образовательном центре могут победители всероссийских и международных олимпиад. Высокие шансы и у тех, кто принимает участие в программе «МИФ», которая реализуется на базе опорного вуза.



«МИФ» — это математика, информатика, физика. Ребёнок выполняет задание по этим направлениям, ОГУ передает результаты в «Сириус» и, если эксперты центра посчитают соискателя достойным, его ожидает приглашение. Отметим, ежегодно от Орла стажировку в «Сириусе» проходят 10-12 человек.





Мария Семак

21 января 2020 года



