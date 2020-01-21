Лидер «ветеранской» Ночной лиги возвращается в сезон Сегодня хоккеисты орловской «Ледовой арены» проведут первый в 2020 году матч.





Соперник – «СЛАМС» из посёлка Змиевка. Игра пройдет в 22:30 на крытом корте микрорайона «Зареченский». Отметим, что команда «Ледовая арена» лидирует в Дивизионе «Любитель 40+» Ночной лиги. В восьми матчах команда не потерпела ни одного поражения.





Анастасия Дорохова

21 января 2020 года



