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В Орле пытаются решить проблему бездомных собак

С начала этого года в силу вступил федеральный закон № 498 - об ответственном обращении с животными. Это значит, что запрещено отстреливать и усыплять безнадзорных собак. Теперь их обязаны доставлять в приюты, кормить, лечить, стерилизовать, и возвращать в привычную среду обитания. 65 собак уже выпустили на улицы Орла, их отличает белый чип на ухе.


Приют для бездомных животных в деревне Болотово появился месяц назад. Сейчас здесь на передержке 45 взрослых собак и 4 щенка. Теперь по новому закону отлов животных проходит под строгим учетом, с видеосъемкой.
 
Владимир Стегний, директор пункта передержки животных без владельцев: «Отлов осуществляется по заявкам граждан и дежурных служб. Заявки поступают в ветеринарную станцию, оттуда заявки поступают к нам, и мы их отрабатываем. Отлавливаем животных, привозим на ветстанцию, там проводится освидетельствование, и животные отправляются на передержку».
 
В приюте много собак - маленькие, большие, одни агрессивно лают, другие встают на задние лапы и умильно виляют хвостом - в надежде понравиться и найти хозяина. Здесь бездомных животных ждет и уход, и еда. Но лишь в течение 28 дней. За это время животных подлечат, избавят от паразитов, вакцинируют и стерилизуют. Затем выпускают на волю.
 
Алексей Максимовский, начальник управления ветеринарии Орловской области: «Те животные, которые не проявляют агрессии, согласно нормам действующего федерального закона, будут возвращены в те места, откуда их взяли - под видеозапись. Те животные, которые будут проявлять агрессию по отношению к другим животным или обслуживающему персоналу, будут находиться до физиологической старости непосредственно в этом приюте».
 
Пока приют в Болотово содержится на средства организации, открывшей его, и благодаря добровольным пожертвованиям. Очередные торги за контракт на бюджетное содержание пройдут в феврале. Поскольку контракт для приюта в Звягинках с 1 января закончен, 65 собак оттуда выпустили на улицу. Правда, все животные стерилизованы и привиты от бешенства - об этом свидетельствуют белые чипы с лазерной насечкой. 
 
За выпущенных собак зоозащитники переживают еще больше: вдруг их начнут травить или они замерзнут зимой. Кстати, по последним изменениям в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, продухи подвалов должны быть открытыми. Но соседство с усатыми и хвостатыми беспризорниками по вкусу далеко не всем жителям. 
 
Вопрос сокращения бродячих собак в Орле остается открытым. Эта проблема существует не только в нашей области. Одной из главных причин пополнения рядов бездомных животных является безответственное поведение людей, выбрасывающих домашних питомцев на улицу. Лучшая помощь - найти бедолагам хозяев. Однако в приюте отмечают - желающих приютить собаку, к сожалению, не много.



Татьяна Тимохина
20 января 2020 года
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