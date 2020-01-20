С этого года материнский капитал получат первенцы В Орловском перинатальном центре уже родились его будущие обладатели.





Дочь Эмма у Маргариты Кузьменко - первый, но очень долгожданный ребенок. Получается, не зря Маргарита ждала именно до 2020 года, хотя, по ее ловам, ни о каких материальных выплатах и не мечтала. Маргарита Кузьменко, жительница г. Орла: «Я смотрела послание президента Федеральному Собранию в прямом эфире. Честно говоря, была полная неожиданность, был такой приятный сюрприз с учетом того, что мне в ближайшее время предстояло стать мамой. Буквально через два после этого и родилась дочь. Сейчас идут споры между молодыми мамами на предмет того, кто точно имеет право на эту выплату. Потому что некоторые считают, что эта выплата будет положена только малоимущим. Я поняла, что каждая женщина, которая родит ребенка, начиная с 1 января 2020 года, имеет право на материнский капитал в размере 466 тысяч рублей». Теперь Маргарита, как и многие другие молодые мамы, ждет соответствующих документов, в которых уже официально будут регламентированы и права на получение и порядок выплаты. Счастливая мама уже строит планы на материнский капитал. Маргарита Кузьменко, жительница г. Орла: «Деньги мы, скорее всего, планируем потратить на приобретение жилья для наследницы. И, конечно, с учетом такой активной поддержки со стороны государства, сам Бог велит рожать - у нас в планах есть еще двое». Послание президента стало подарком и для тех, кто ждет второго ребенка. Анна Гилко, жительница г. Орла: «У нас это второй ребенок. Безусловно, мы получим материнский капитал. Но 616 тысяч это лучше, однозначно. Мы очень рады, это большой стимул для многих семей». Что касается семей, готовых стать многодетными, им предложено закрыть часть ипотеки. А это сразу 450- тысяч рублей. Эти меры поддержки семей порадовали и врачей-гинекологов. Они уверены, что подобная инициатива должна повлиять на повышение рождаемости, которая в последние годы значительно снизилась. Александр Свистунов, заведующий акушерским отделением №2 Орловского перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой: «В 2015 году родилось 8 600 детишек, в течение пяти лет наблюдается устойчивая отрицательная динамика, и в 2019 году родилось только 6 тысяч детишек». Но сначала эти изменения должны пройти проработку и утверждение в Госдуме. Их уже активно обсуждают. Возможно, что уже весной начнется оформление документов.





Татьяна Тимохина

20 января 2020 года



