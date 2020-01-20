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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».


- Ровесник века, победитель, своим позитивом даст фору молодым. Василий Прокофьевич Лазарев вспоминает, как заставил фашистов петь.

- Как восприняли в Орловском перинатальном центре послание президента? Мы пообщались с молодыми мамами.

- Отстреливать нельзя лечить, кормить. Закон расставил запятые в правильном месте.

- На монобобе - в пятерку лучших. Орловец Павел Жичкин отличился на юношеской Олимпиаде.



Вести-Орёл
20 января 2020 года
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