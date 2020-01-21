Внимание: розыск очевидцев! Орловская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 16 января на улице Васильевской в Орле.





16 января в 23:10 в районе дома № 69 по ул. Васильевская г. Орла произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и «Лада Ларгус».



Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просят обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

21 января 2020 года



