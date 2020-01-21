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На нескольких перекрестках Орла установили новые светофоры


В их числе проблемные пешеходный переход у остановки «Горгаз» на Наугорском шоссе, который нередко попадал в аварийные сводки. Там часто происходили случаи наездов на пешеходов. В настоящий момент там установлен полноценный светофорный объект с кнопкой вызова для пешеходов. Кроме этого места оборудованы светофорными объектами переходы на ул. Московской у дома № 112 (район завода «Текмаш»), на Московской, 126 (Гипсовый комбинат), а также Кромское шоссе, 23 (у ТМК «Гринн»).


В ближайших планах отдела ГИБДД по городу Орлу установить светофор еще на одном проблемном перекрестке, где пешеходам приходится долго ждать возможности перейти дорогу из-за непрерывного движения автомобилей. Это перекресток улиц Лескова и Тургенева. Как сообщили в региональном ГИБДД, там планируется обустройство полноценного пешеходного перехода с транспортным светофором.


Иван Суверин
21 января 2020 года
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