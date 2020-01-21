В Орле при строительстве дома погиб рабочий Гибель рабочего на стройке проверят следователи.





ЧП произошло 20 января 2020 года. С 14 этажа строящегося дома по пер. Рижскому в Орле упал и скончался на месте происшествия 49-летний каменщик. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будут приняты процессуальные решения, сообщает СК РФ по Орловской области.





Анастасия Дорохова

21 января 2020 года



