Одна школа в Орловском районе закрыта на карантин полностью Еще в двух учреждениях Орла ограничения введены по нескольким классам.





Всего же за помощью к медикам обратились 3434 орловца. Врачи зафиксировали уже шесть случаев гриппа. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что число заболевших среди детей растет. Но уровень госпитализации по-прежнему остается низким. Он составляет чуть больше 2-х процентов.





Надежда Невматулина

21 января 2020 года



