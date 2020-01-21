вторник 21.01.2020 22:01:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Детский танцевальный ансамбль «Задоринка» из Орла завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Детский ансамбль «Задоринка» школы искусств имени Кабалевского в очередной раз доказал, что они по праву носят звание образцового коллектива.


В детской школе искусств имени Кабалевского образцовый ансамбль танца «Задоринка», можно сказать, ветеран. В этом году ему исполнится 27 лет. За свою насыщенную творческую жизнь он был участником даже не десятков, а сотен самых разных конкурсов и фестивалей, в том числе и за рубежом - выступали во Франции, Италии, Германии. И практически всегда возвращались с наградами. Совсем недавно «Задоринка» положила в копилку своих побед еще одну весомую награду, открыв счет побед уже этого года. На V Всероссийском открытом конкурсе-фестивале «Русское Рождество в Петербурге» коллектив взял Гран-при.

На конкурс «Задоринка» представила сразу пять танцевальных номеров, получился целый мини-концерт. Зрителей и жюри просто покорили и «Русская пляска», и «Казачка», и «Татарочка» и, конечно, «Гусеница».

Сегодня в ансамбле танца «Задоринка» в школе Кабалевского обучается 40 ребят. Помимо ежедневных репетиций юные танцоры выступают с многочисленными концертами. У коллектива есть преданные поклонники не только на Орловщине, но и далеко за ее пределами и их число с каждым годом только растет.


Оксана Гранн
21 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.