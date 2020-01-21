Детский танцевальный ансамбль «Задоринка» из Орла завоевал Гран-при всероссийского конкурса Детский ансамбль «Задоринка» школы искусств имени Кабалевского в очередной раз доказал, что они по праву носят звание образцового коллектива.





В детской школе искусств имени Кабалевского образцовый ансамбль танца «Задоринка», можно сказать, ветеран. В этом году ему исполнится 27 лет. За свою насыщенную творческую жизнь он был участником даже не десятков, а сотен самых разных конкурсов и фестивалей, в том числе и за рубежом - выступали во Франции, Италии, Германии. И практически всегда возвращались с наградами. Совсем недавно «Задоринка» положила в копилку своих побед еще одну весомую награду, открыв счет побед уже этого года. На V Всероссийском открытом конкурсе-фестивале «Русское Рождество в Петербурге» коллектив взял Гран-при.



На конкурс «Задоринка» представила сразу пять танцевальных номеров, получился целый мини-концерт. Зрителей и жюри просто покорили и «Русская пляска», и «Казачка», и «Татарочка» и, конечно, «Гусеница».



Сегодня в ансамбле танца «Задоринка» в школе Кабалевского обучается 40 ребят. Помимо ежедневных репетиций юные танцоры выступают с многочисленными концертами. У коллектива есть преданные поклонники не только на Орловщине, но и далеко за ее пределами и их число с каждым годом только растет.





Оксана Гранн

21 января 2020 года



