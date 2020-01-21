В Орле отметили именины Ивана Сергеевича Каждый год сотрудники музея Тургенева придумывают новую программу, часто приглашают школьников на театрализованные представления по мотивам произведений классика.





В этот раз на именинах Тургенева решили подвести итоги юбилейного для писателя года. Как отметила директор музея Елена Мельник, одним из важных событий стало издание Тургеневского ежегодника. Причем, появляются новые авторы, которых и спустя сто лет со дня рождения Тургенева интересует его жизнь и окружение. Среди них саратовский исследователь Людмила Пашкова.



Елена Мельник, директор музея И.С.Тургенева: «Она открыла неизвестные ранее страницы отношений Тургенева с художником Алексеем Петровичем Боголюбовым, другой переводчик и поклонник Тургенева - финский филолог Ярма Хейлин в своей статье «Тургенев как промысел» рассказал о хождениях по мукам, рассказал о том, как ему буквально приходилось обивать пороги книжных магазинов в надежде пристроить свои переводы Тургенева, он перевел роман «Новь» и стихотворения в прозе».

Ведущие вечера поделились с гостями своими открытиями, новыми экскурсионными маршрутами, которые связаны с именем и творчеством классика и открываются в разных городах. Еще одним из главных событий Тургеневских именин стало поздравление бывшего директора музея Валентины Сафроновой. На днях ей исполнилось 80 лет. А руководила она в самые непростые годы - с конца 80-х и до первого десятилетия двухтысячных. Валентина Сафронова внесла огромный вклад в ремонт и строительство многих музеев в городе.



Валентина Сафронова директор музея И.С.Тургенева с1987 по 2009 гг.:«Мне удалось убедить выделять деньги последовательно на ремонт музея Тургенева, на ремонт музея Лескова, на музей Леонида Андреева. Все эти старинные здания были в очень плохом состоянии, я знала, что их надо ремонтировать, и я развернула ремонт сразу в нескольких зданиях».

Валентину Сафронову поздравили коллеги и друзья, ее личный вклад в орловскую культуру очень важен и памятен многим людям. Именно она сформировала уникальную музейную школу литературоведов и экспозиционеров.



Еще на именинах Тургенева выступили студенты Орловского музыкального колледжа с необычной программой. Они исполнили песни, которые звучали во всех гостиных тургеневских времен. Среди них знаменитый «Сарафанчик» и романсы Чайковского на слова Булахова. Кстати, с романсами Петра Ильича французов познакомил именно Тургенев.





Эва Стасюлевич

21 января 2020 года



