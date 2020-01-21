В деревне Вязовая вспыхнула хозпостройка От огня спасен рядом стоящий жилой дом.





19 января в 07:04 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Вязовая Болховского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 72 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

21 января 2020 года



