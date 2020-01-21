В Знаменке сгорел жилой дом Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.





18 января в 07:52 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома и пристройки к нему в поселке Знаменка Орловского района. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 66 квадратных метров, выгорела изнутри веранда на площади 15 квадратных метров, сгорела обрешетка кровли по всей площади. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

21 января 2020 года



